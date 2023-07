Messi avisa que não vai jogar em estádios com relvado sintético

A estrela chegou à MLS depois de ter saído do Paris Saint-Germain por não se identificar com o projeto desportivo.





Lionel Messi, reforço do Inter Miami, não vai jogar em estádios que tenham relvado sintético, avança o Sportico.

Segundo a mesma fonte, esta é uma das cláusulas no contrato que o argentino tem com o novo clube, porque acredita que este tipo de relvado provoca mais lesões.

“Podem perguntar ao Tata Martino, ele está familiarizado com a qualidade do nosso relvado. Ele pode explicar aos seus jogadores que é seguro jogar no nosso estádio”, disse Garth Lagerwey, presidente e CEO do Atlanta United, uma das seis equipas da liga norte-americana de Futebol que tem relvado sintético.

