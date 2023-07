21 de julho 2023 às 21:00

Brasil revela medidas para controlo de armas de fogo

No mesmo evento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, revelou que o decreto vai evitar que armas sejam desviadas do mercado legal para o ilegal ou que estes objetos sejam usados para praticar crimes contra mulheres, um crime que tem aumentado no país.