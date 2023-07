Homem morre em despiste de mota em Felgueiras

Óbito foi declarado no local.





Um homem, de 35 anos, morreu este sábado de madrugada, na sequência dum despiste de mota em Vila Cova da Lixa, no concelho de Felgueiras.

Ainda foram realizadas manobras de suporte básico de vida, mas o óbito acabou por ser declarado no local.

Fonte da GNR da Lixa adiantou, à agência Lusa, que a vítima residia em Amarante.

No local estiveram elementos dos Bombeiros da Lixa, da GNR, e uma equipa da VMER do Vale do Sousa e de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante.

