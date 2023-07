A sede de Rui Rio e de Santos Silva

É um clássico da vida e fazem lembrar os zombies que surgem pela calada da noite, embora estes surjam bem de dia, quando os holofotes estão todos ligados. A propósito da polémica operação do MP que envolveu o PSD, logo apareceram os rapazes e raparigas que estão desejosos de manietar a Justiça portuguesa. Até pode ser que a procuradora que coordena a investigação e o juiz que autorizou as buscas tenham errado, mas daí a deixar que os Rui Rios e os Santos Silvas da vida ponham a ‘pata’ na Justiça vai uma distância daqui, Portugal, até aos destroços do Titanic. A par desses dois arautos que defendem que a Justiça deve estar nas mãos dos políticos, logo surgiram outras avantesmas a pedir a cabeça do Ministério Público. Augusto Santos Silva, um dos escudeiros de José Sócrates, logo verberou que se tinha assistido a um crime de violação de Justiça em direto nas buscas a casa do antigo líder do PSD. Até pode ser que sim, mas o presidente da Assembleia da República é o mesmo que nunca viu nada de estranho na vida do antigo primeiro-ministro, mas continua com uma sede inaudita para atacar a Justiça portuguesa. Rui Rio, qual líder da extrema-direita europeia, continua a sonhar com uma Justiça amestrada. Lessem o que escreveu Manuel Soares no Público e não diriam tantas baboseiras.

Acho, para já, que foi um forrobodó desmesurado, com uma centena de agentes envolvidos, mas vou esperar para ver o resultado final. E dizer-se que todos os partidos fazem o mesmo não é um bom cartão de visita. E, sim, é incompreensível que buscas judiciais sejam acompanhadas por televisões. Qual o interesse de passar essa notícia? Se fosse informação que os jornalistas potenciam e ajudam com as suas investigações, tudo bem. Agora diretos de buscas?

Curiosamente, na mesma semana das buscas à casa de Rui Rio e à sede do PSD, o país ficou a saber que os antigos homens fortes do Altice estão a ser acusados de lesarem o Estado, isto é, todos nós, em 110 milhões de euros. Aqui o Ministério Público já serve, independentemente de todos serem inocentes até prova em contrário?

Mudando de assunto, mas continuando com as polícias. A operação às redes ilegais de apoio à imigração clandestina era esperada há muito. Não deve haver muitas pessoas em Lisboa, e noutros pontos do país, que não sabem o que se está a passar. Diz-se que a culpa é do desmantelamento do SEF, a mim parece-me que é algo muito mais profundo. As juntas de freguesia cruzam os dados com o Ministério da Justiça? Por exemplo, quantas pessoas estão registadas em determinada morada? O Ministério da Segurança Social sabe quantas pessoas estão afetas a lojas minúsculas? O Ministério da Administração Interna sabe quantos condutores de Ubers e afins têm a carta de condução portuguesa sem saberem uma palavra da língua de Camões? E sabe se é ou não verdade as histórias que se contam de violações? Na capital diz-se à boca cheia que arranjar autorização para conduzir os TVDE está à distância de um telefonema e alguns euros. É verdade ou não?

Por fim, as redes sociais. O episódio que se ficou a conhecer esta semana de a mãe que mergulha a filha em água fria à noite é escabroso, mas revelador de que vale tudo para se ter uns minutos de fama. E quem não viu a mãe que tomou banho com o filho e simulava orgasmos cada vez que o pequeno lhe deitava água na cabeça? Será que um dia todas estas pessoas que usam os filhos nas redes sociais vão ser processadas à semelhança dos Nirvana por causa do bebé nu na capa de um disco? E essa história acho de um ridículo total, mas estas mães estão a precisar de alguma coisa, que não sei o que é. Também não sei bem quem é que segue os influencers, que tenho para mim, que, na maioria, não passam de uns bimbos tacanhos. Mas é o país que temos. Mas não nos podemos esquecer que estamos silly season e à falta de outras notícias, avançam a das influencers!

vitor.rainho@nascerdosol.pt

