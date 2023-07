Costa não comenta Conselho de Estado

Cada um expressa a sua opinião e, com base nessas opiniões, o senhor Presidente da República reflete", disse o primeiro-ministro, que se encontra na Nova Zelândia.





António Costa recusou, este domingo, comentar sobre a reunião que aconteceu na sexta-feira do Conselho de Estado.

"Não faço [comentários]. o Conselho de Estado é um órgão de consulta do senhor Presidente da República e os diversos conselheiros do Estado pronunciam-se em reuniões que são à porta fechada. Cada um expressa a sua opinião e, com base nessas opiniões, o senhor Presidente da República reflete", disse o primeiro-ministro, que se encontra na Nova Zelândia.

O Conselho de Estado "é um órgão de consulta do senhor Presidente da República e é a ele e apenas a ele que cabe avaliar, e sendo reuniões à porta fechada não comento o que foi dito no Conselho de Estado", acrescentou.

A reunião do Conselho de Estado foi dedicada à análise da situação económica, social e política do país.

