Ponte desaba na Grécia e faz pelo menos um morto

Desabou, parcialmente, uma ponte que estava em construção, na Grécia, este domingo, na zona de Patras. Uma pessoa acabou por morrer e outras oito ficaram feridos.

De acordo com a Reuters, parte da ponte ficou reduzida a uma massa de placas de betão partidas e barras de ferro e dezenas de socorristas estavam a trabalhar no local, e a causa do acidente ainda não é conhecida.

A ponte tinha sido encerrada na semana passada para obras de reconstrução.

O porta-voz dos bombeiros, Ioannis Artopoios, disse que os socorristas já se encontravam no local para resgatar as pessoas presas.

