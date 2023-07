Esplendor no mais belo "jardim" de Londres

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, os dois melhores jogadores do mundo da atualidade, defrontaram-se no court sagrado de Wimbledon. A vitória do espanhol entrou para a história do mais famoso torneio de ténis do mundo que tem 146 anos.





Novak Djokovic começou a partida mais esperada do ano de forma arrebatadora e fechou o primeiro set (6-1) em 34 minutos. Esperava-se mais uma demonstração de classe do sérvio, que venceu este torneio por sete vezes, quatro consecutivas. Pura ilusão. Carlos Alcaraz “ressuscitou” e embalou para um dos triunfos mais importantes da sua carreira, não só por ser em Wimbledon, mas pela forma como foi obtido. Antes da final, afirmou: «Vai a ser o melhor momento da minha vida e também e desafio mais difícil». Adivinhou. Alcaraz é o terceiro campeão mais novo de Wimbledon com 20 anos e 55 dias, e teve uma frisa de celebridades a testemunhar o feito. No Royal Box, o mais exclusivo dos palcos desportivos, as atenções estavam centradas no príncipe William, em Kate Middleton e nos filhos, no Rei Felipe VI de Espanha, nos atores Brad Pitt e Daniel Craig e na cantora Ariana Grande [páginas 20 e 21], entre muitos outros notáveis.

O tenista espanhol manteve o primeiro lugar no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) e já se pode falar numa passagem de testemunho. As palavras de Djokovic dizem quase tudo. «Nunca joguei contra ninguém como ele, para ser sincero. O Roger [Federer] e o Rafa [Nadal] têm as suas forças e fraquezas, mas o Carlos é um jogador muito completo. É bastante impressionante», disse o sérvio, bastante mais calmo do que no court central, onde partiu a raquete ao perder um set, o que lhe valeu uma multa de sete mil euros.

História secular

O ténis foi introduzido em Inglaterra em 1874 pelo major do exército britânico Walter C. Wingfield, que descobriu este jogo numa viagem à Índia em 1863. O primeiro grande torneio disputou-se em julho de 1877 e foi organizado pelo All England Lawn Tennis and Croquet Club. A primeira edição foi disputada por 22 tenistas (as mulheres estavam proibidas de participar), cada tenista pagou 10 libras (11,6 euros) para participar, e o inglês Spencer Gore foi o vencedor. Em 1879, o torneio passou a ser disputado por duplas masculinas. Cinco anos mais tarde teve início a competição feminina, as duplas femininas e mistas surgiram apenas em 1913. A prova só não se realizou no período das duas guerras mundiais (1915-1918 e 1940-1945) e durante a pandemia (2020).

Até 1967, os tenistas profissionais estavam proibidos de participar. Esse período ficou conhecido como a era amadora do ténis. A partir de 1968 foi autorizada a participação de jogadores profissionais, que passaram a acumular títulos e muito dinheiro. O Prize Money da primeira edição foi de 26.150 libras (30.450 euros), um valor irrisório quando comparado com os 44.7 milhões de libras (52 milhões de euros) da edição deste ano. O vencedor de 1968 ganhou 2.000 libras (2.350 euros) e o vencedor deste ano recebe 2.350 milhões de euros (2.736 milhões de euros).

Todos os anos o ritual repete-se. Os melhores tenistas do mundo encontram-se nos courts de relva do torneio com mais glamour. Wimbledon é um dos quatro torneios do circuito mundial que fazem parte do Grand Slam, que inclui ainda Roland Garros, disputa-se em Paris, Open dos Estados Unidos em Nova York e Open da Austrália, em Melbourne. A lista de vencedores conta com lendas como Roger Federer, Pete Sampras, Bjorn Borg, Martina Navratilova, Steffi Graf, Serena Williams e agora Carlos Alcaraz, entre muitos outros. Levantar o bonito troféu de Wimbledon é uma alegria suprema, só que o troféu não fica com o vencedor, vai para o museu do All England Club, o jogador recebe uma réplica mais pequena.

Roger Federer é o tenista mais vitorioso com oito títulos. O suíço encantou o mundo do ténis durante duas décadas, as suas exibições em Wimbledon, o templo do ténis, ficaram na história e seriam, por si só, suficientes para tornar Federer uma lenda. Foi em Londres que venceu o primeiro torneio do Grand Slam (2003) e venceu cinco vezes consecutivas em Wimbledon (2003 a 2007). Na variante feminina, a tenista checa Martina Navratilova destacou-se ao vencer a competição por nove vezes. O torneio de Wimbledon reúne 128 jogadores nas cinco categorias: singulares masculino e feminino, pares masculinos, pares femininos e pares mistos. Os participantes são escolhidos através do ranking ATP. A organização pode usar wild cards para jogadores que tiveram bons desempenhos em edições anteriores ou que possam atrair mais público.

A realeza britânica também já pisou o court principal. Antes de ser coroado Rei Jorge VI, o pai da Rainha Elisabete II competiu nas duplas masculinas, mas foi eliminado na primeira fase ao perder os três sets, nessa altura só a partir dos quartos de final os jogos eram decididos em cinco sets.

O branco é a cor de Wimbledon. Os organizadores exigem que os jogadores vistam integralmente de branco, e até 1972 as bolas também eram brancas. Avesso a mudanças, Wimbledon foi o último torneio a adotar bolas amarelas, em 1986.

Três dias a jogar!

Apesar da relva ser uma superfície mais rápida do que a terra batida e os jogos serem mais rápidos, é em Wimbledon que tiveram lugar as partidas mais longas na história do ténis. O recorde é de 11 horas e 5 minutos no jogo entre o americano John Isner e o francês Nicolas Mahut em junho de 2010. Foram precisos três longos dias para decidir quem continuava em prova. Isner venceu o último set por incríveis 70-68.

A Slazenger está ligada a Wimbledon desde 1902, é a parceria mais antiga do torneio. Desde então tem sido a marca fornecedora de bolas: em cada torneio gastam-se mais de 54 mil bolas de ténis.

Uma particularidade pouco conhecida é que Wimbledon tem dois falcões que são soltos às 9 horas da manhã e sobrevoam os campos durante uma hora para espantar os pombos, que têm gosto particular pelo court central. Rufus era o único falcão em serviço em 2012, mas foi roubado do carro dos seus proprietários, o que provocou uma enorme onda de solidariedade em Inglaterra até ser recuperado alguns dias depois.

O mais antigo torneio do mundo é seguido por multidão e a fila de Wimbledon é quase tão lendária quanto o próprio torneio. Os bilhetes são atribuídos por sorteio e esgotam-se rapidamente. No dia das partidas a organização coloca à venda alguns ingressos, o que dá origem a uma fila interminável, que até tem manual de instruções e barraquinhas com merchandising da prova. Considerada a mãe de todas as filas, está identificada com as letras “The Queue”.

