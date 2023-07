Não há verdadeira liberdade sem mobilidade

O MobiCascais permite uma gestão integrada do estacionamento, a mobilidade suave com o uso generalizado de bicicletas, e o uso preferencial e universal de transportes públicos





Por Carlos Carreiras

A cidade é o espaço de realização de todo o potencial dos indivíduos e das comunidades. Os municípios são hoje os principais motores da inovação e da ciência, da educação e da cultura, do combate ao terrorismo e às alterações climáticas. São o músculo económico e o farol dos direitos e liberdades das nações. O século XXI consagrará a cidade como unidade política mais decisiva, da mesma forma que o século XX foi o tempo do Estado Nação e o século XIX a era dos impérios.

Para que as cidades mantenham esta vantagem sobre todas as outras formas de organização política, importa restaurar a sua alma de abertura, tolerância e interdependência.

As cidades mais bem-sucedidas no futuro são aquelas que mais forem capazes de incluir aqueles que as procurem para realizar os seus projetos de vida. Com as suas redes que não conhecem fronteiras, com as suas mini-sociedades de nações dentro de bairros ou freguesias, com as suas empresas, universidades e agentes culturais, as cidades são o melhor antídoto para essa crescente tendência isolacionista que observamos no domínio das nações.

Em Portugal cometeram-se muitos erros assentes na massificação. Privilegiou-se o carro sobre o peão, a grande superfície sobre o comércio de rua, o tijolo sobre as batatas.

Mas uma smart city só o é se tiver as pessoas no centro - cidadãos ou turistas.

O Município de Cascais tem como visão promover Cascais como uma cidade inteligente assente num conceito de smart city de referência para outros municípios, não só nos transportes, mas também noutras áreas de sustentabilidade, ou mesmo na saúde ou apoios sociais. Este conceito pressupõe um modelo de gestão que promove a integração entre os múltiplos meios de gestão do território, entre os quais se incluem as estratégias e políticas de mobilidade.

Cascais aposta forte na nova economia das cidades, através da criação de um conjunto de oportunidades que melhoram a qualidade de vidas dos cascalenses, das empresas e de quem visita o concelho. Nesse âmbito, a inovação e as novas tecnologias, na implementação de cidades mais inteligentes e mais a favor das pessoas, são instrumentos indispensáveis para que Cascais cumpra as metas ambientais, através de duas áreas fundamentais: a mobilidade urbana e a eficiência energética.

Projetos inovadores que usam a tecnologia ao serviço de todos, como as apps para telemóveis, posicionam Cascais no pódio das Smart Cities, a nível nacional e internacional. Baseio-me, a título de exemplo, da Mycascais (plataforma de serviços municipais eletrónicos), Fixcascais (plataforma que permite aos cidadãos reportar diferentes tipos de situações em espaços públicos), a MobiCascais (sistema de gestão de mobilidade) e a Citypoints que permite acumular pontos e ganhar prémios sempre que os cidadãos pratiquem boas ações de cidadania em prol do ambiente e da comunidade.

Ao nível das políticas de mobilidade o município posicionou o sistema MobiCascais, referência internacional, como a melhor opção da mobilidade sustentável em Cascais contribuindo para a redução dos congestionamentos, das emissões de carbono e da sinistralidade rodoviária.

O MobiCascais define-se como o sistema integrado de gestão da mobilidade sustentável em Cascais, assente numa plataforma integradora de vários operadores de serviços de transporte e numa rede de infraestruturas e equipamentos, visando oferecer um conjunto diversificado e flexível de soluções de mobilidade e de serviços que vão ao encontro das necessidades de todos os que moram, trabalham ou visitam Cascais.

Este sistema permite, assim, uma gestão integrada do estacionamento, a promoção da mobilidade suave com o uso generalizado de bicicletas, incluindo bicicletas partilhadas, o uso preferencial e universal de transportes públicos, aliados a sistemas tecnológicos de apoio à gestão e comunicação em tempo real com os cidadãos.

Como exemplo dessa gestão integrada rumo a uma maior sustentabilidade, Cascais disponibiliza os Pacotes de Mobilidade que integram no mesmo título a possibilidade de utilização de autocarros, comboio, metro e bicicletas partilhadas, bem como estacionamento em determinadas zonas do concelho.

A oferta de transportes públicos gratuitos a toda a população para incentivar a adoção de soluções sustentáveis, reduzindo o trânsito automóvel e baixando os níveis de poluição associados, faz, igualmente, parte desta estratégia, cujo objetivo final é ganhar o maior desafio que se impõe a esta geração: A adaptação e combate às alterações climáticas.

