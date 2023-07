Selena Gomez comemora 31 anos com grande festa

Ainda no seu aniversário, Selena partilhou uma mensagem para os fãs no Instagram.





Selena Gomez comemorou o seu 31º aniversário em grande estilo, usou um minivestido vermelho sem alças com enfeites de pétalas de flores, combinado com sandálias pretas, numa festa onde festejou com outras celebridades como Paris Hilton, Christina Aguilera , Saweetie e Karol G.

No instagram a artista partilhou várias fotos da festa com a legenda "31".

Selena também comemorou o seu grande dia com uma exibição privada do novo filme da Barbie , onde ela e as amigas usaram chapéus de cowboy rosa felpudos.

Ainda no seu aniversário, partilhou uma mensagem para os fãs no Instagram, ao lado de uma foto dela mesma a soprar as velas num bolo enfeitado com flores.

"Sou grata por tanto na minha vida e uma das coisas pelas quais sou mais grata é o trabalho que pudemos fazer com o Rare Impact Fund através da @Rarebeauty", escreveu a cantora. "Por sua causa, conseguimos aumentar a conscientização e aumentar o acesso a serviços de saúde mental para jovens.

