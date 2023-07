"Já falaram para você?"

por Catarina Teles de Menezes

Há uns anos atrás, já lá vão mais de um par deles, vivi numa ruela perdida de Alcântara.

Era um pequeno apartamento, projeto arquitetónico pouco agradável, mal dividido, inteiramente revestido de paredes brancas, cansativas e monótonas. Nitidamente renovado com o propósito de vir a servir de alojamento local, era o suficiente para ser o teto de um par de semanas, mas intolerável para ser chão de uma vida. Dir-se-á, um clássico dos nossos tempos, num país que subsiste desmesuradamente do turismo.

No entanto, de todas as casas onde vivi, foi certamente a que ofereceu a melhor vista. A janela da cozinha debruçava-se sobre a Ponte 25 de Abril, à mera distância de uma centena de estrelas que cobriam o céu escuro, reflexo da cor de um Tejo adormecido sob Lisboa. A par delas, que unidas iluminavam as margens, valiam-me as luzes dos pequenos candeeiros que trespassavam as janelas do outro lado do rio, dando forma a tantos quotidianos.

Os vizinhos contemplavam-na juntos, sobretudo quando entardecia e a hora de estender a roupa se impunha com um cheiro a lavanda. Em Portugal, os estendais são parte da paisagem. Geralmente virados para as traseiras das casas, têm (para lá do seu óbvio propósito) uma outra dupla função, obrigam ao confronto da “vidinha” e, com tanto, levam a uma considerável partilha de intimidade. Não há nada como ver a roupa interior dos outros presa por molas que ameaçam ceder a cada rajada.

No Rés-do-Chão Frente, porta siamesa da minha, vivia um casal cuja rotina, durante o tempo que por ali estive, acompanhei. Não creio que tenham conhecido outro lugar que não aquele, ao virar da Capela de Santo Amaro. Habitavam a antiga “casinha do porteiro”, conceito que se perdeu algures com a passagem do tempo, mas de que entre nós portugueses ainda se encontram vestígios. Foi a estender uma série de lençóis que os vi pela primeira vez, murmurando o desejo de que nesse anoitecer não chovesse.

Acumulavam tudo o que tinham como se o pouco que tivessem pudesse quiçá vir a ser útil. No dia das minha mudanças, vieram emocionados até à minha porta cheios de caixas de cartão que tinham empilhadas atrás da porta do quarto (que mal abria). Logo aí soube, com todas as desvantagens do sítio, que não estava mal entregue.

Nessa altura, adquiri o vício pandémico de quase todos os domingos fazer bolo de maçã. À falta de um dom para tricotar, foi na cozinha que descobri o meu melhor passatempo - uma travessa para nós e outra para eles. Era contentes que a recebiam, rematando com o educado “oh, não era preciso” e devolvendo-a sempre mais cheia do que a levavam.

Estimo que rondassem um centenário de velas sopradas, as últimas, já a custo. Percebia-se que tinham, ambos, graves problemas de saúde. Todas as manhãs, ele abria ofegante as portadas do prédio todas para trás, para a trazer a ela cá para fora, sentada na sua cadeira-de-rodas. Ali ficavam boa parte do dia, à sombra das campainhas, para cumprimentar todos os que pela (sua) rua passavam, trauteando canções brasileiras que diziam ser as suas preferidas.

Certa tarde, comentaram que tinham um filho “quarentão” que não viam há muito tempo, emigrado à boleia da crise financeira de 2008 para o Brasil. Foi então que apreendi de onde vinha a preferência pelas canções brasileiras trauteadas. A saudade tem esse efeito (entre muitos outros).

Nos primeiros dias da minha familiarização ao espaço, quando saí para a detestável memória do passeio higiénico, frustrada com o recolher obrigatório, perguntaram-me alegremente: “Já falaram para você?”. Creio que durante um bom tempo aguardaram uma resposta, mas eu (perdoe-se a ignorância) só lá cheguei com a ajuda de um outro vizinho que, a páginas tantas, regressando a casa ao mesmo tempo que eu, respondeu: “A vida vai melhorar!”

Há muitos anos que já não vivo nessa ruela perdida de Alcântara. Na verdade, nunca mais por lá passei com receio de não os encontrar aos dois à porta do prédio, a incentivar a cantoria do Martinho da Vila. Ainda assim, é com frequência que lembro aqueles vizinhos com que partilhei a melhor vista da cidade, os estendais corridos de vulnerabilidade, as luzes que combatem a solidão e a esperança de um amanhã melhor.

Porque a “vidinha” é mesmo para se cantar. E, se ainda não falaram para você, a vida vai melhorar. Ela sempre melhora. E, hoje, a pandemia é só lembrança.

Lisboa, Julho de 2023

