Jamie Foxx fala da sua saúde no primeiro vídeo desde a hospitalização

O ator Jamie Foxx, que foi hospitalizado em abril após um problema de saúde, publicou a sua primeira mensagem de vídeo desde a emergência médica.

“Antes de tudo, quero agradecer a todos que rezaram e me enviaram mensagens. Não posso nem começar a dizer até onde isso me levou e como me trouxe de volta", disse o vencedor de um Óscar.

Foxx sublinhou que passou por algo que nunca pensou que um dia fosse acontecer e, por isso, não apareceu durante este período, mesmo com milhões de pessoas a quererem saber de notícias porque não queria que os fãs o vissem naquele estado.

“Eu quero que me vejam a rir, a divertir-me numa festa, a fazer um filme, um programa de televisão. Eu não queria que me vissem com tubos a sair do corpo e a tentar descobrir se eu iria sobreviver."

O ator de 55 anos agradeceu à irmã Deidra Dixon e sua filha Corinne Foxx por o terem ajudado durante este período.

Várias celebridades como Justin Timberlake e Dwayne Johnson comentaram a publicação do ator manifestando o seu apoio e solidariedade

