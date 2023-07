PSP está a investigar circunstâncias do acidente.





Um homem morreu atropelado por um camião numa obra em Campolide, Lisboa, esta segunda-feira de manhã.

A vítima estava a trabalhar na obra, segundo o Correio da Manhã.

O óbito foi declarado no local e a PSP está a investigar as circunstâncias do acidente.

