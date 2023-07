Jovens condenados a 17 e 15 anos de prisão pelo homicídio de Lucas Miranda

Adolescente morreu com um golpe mata-leão. Corpo foi pendurado numa árvore e depois atirado para um poço.





Os dois jovens acusados de matar Lucas Miranda foram condenados a 17 e a 15 anos e quatro meses de prisão

Segundo o despacho de acusação, os arguidos foram responsáveis pela morte da vítima (falecida com apenas 15 anos, graças a um golpe mata-leão efetuado pelos dois acusados, que depois enforcaram o corpo numa árvore), e ainda pela ocultação do corpo. Os restos mortais de Lucas Miranda, a vítima, foram encontrados cinco meses, no fundo de um poço seco nos arredores de Setúbal.

