Tortilha vendida em Portugal pode estar ligada a casos de botulismo em Espanha

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) emitiu um alerta aos consumidores sobre tortilha de batata fresca pré-embalada, depois de as autoridades espanholas terem identificado, na quinta-feira passada, cinco casos de botulismo "presumivelmente relacionados" com este produto.

Na quinta-feira, as autoridades espanholas anunciaram que foram confirmados cinco casos de botulismo, mais dois classificados como prováveis, "presumivelmente relacionados" com o consumo de tortilha fresca pré-embalada de várias marcas, lê-se numa nota da DGAV.

A Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutrição adiantou que em quatro dos cinco casos foi identificado o mesmo fabricante, sendo que a tortilha em causa é distribuída em Portugal para três operadores económicos: Chef Select (distribuída pelo Lidl), Dia (Minipreço) e Auchan.

As autoridades portuguesas adiantaram que os operadores económicos já estão “a proceder à retirada voluntária do produto do mercado”, mas os consumidores que tiverem em casa o produto não o devem consumir e recomenda-se que o devolvam ao local onde o compraram.

A DGAV deixa ainda a recomendação de que caso o consumidor destes produtos apresente sintomas como fadiga, perda ou diminuição da forma física, fraqueza, tonturas, visão turva e dificuldade a engolir e falar deve dirigir-se ao respetivo centro de saúde ou contactar a linha Saúde 24.

Sublinhe-se que não existem, até ao momento, em Portugal, casos de botulismo associados ao consumo dos produtos suspeitos.

Os comentários estão desactivados.