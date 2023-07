24 de julho 2023 às 19:28

Shuwanza Goff é a primeira mulher negra a ser emissária da Casa Branca

Goff era assessora do Congresso e foi o principal ponto de contacto entre a Casa Branca e o Congresso, no início do mandato de Biden e, agora, terá a tarefa de aprofundar as relações com a bancada Democrata e Republicana.