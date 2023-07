Feijóo iniciou contactos para formar governo

O partido de direita ganhou as eleições legislativas de domingo, contudo, sem conseguir uma maioria absoluta sozinho ou com o partido de extrema-direita VOX, com quem governa coligado em três regiões autónomas de Espanha.





O presidente do Partido Popular espanhol (PP, direita), Alberto Núñez Feijóo, revelou que já iniciou contactos para tentar formar um governo na sequência das eleições de domingo.

Este resultado deixa em aberto a possibilidade de uma 'geringonça' liderada pelos socialistas (PSOE), com o apoio parlamentar de nacionalistas e independentistas.

Feijóo afirmou que, enquanto "líder do partido mais votado", iniciou contactos com várias forças políticas com o objetivo de formar em breve "um governo estável em Espanha".

O político revelou que garantiu o apoio de um deles, a União do Povo Navarro (UPN), que elegeu um deputado no domingo.

O PP elegeu 136 deputados e são necessários 176 para uma maioria absoluta no parlamento.

