24 de julho 2023 às 19:49

Incêndio em Algés obriga supermercado a ser evacuado

Segundo informações divulgadas pela Proteção Civil, às 19h40, estavam no local, uma zona perto de mato, a combater as chamas 48 operacionais, apoiados por 13 veículos, com o alerta a ser dado às 18h48.