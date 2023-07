Partido de Puigdemont está a negociar com PSOE

O JxCat revelou que pode formar, com outros partidos independentistas catalães, "uma frente comum em Madrid" , afirmou o vice-presidente do JxCat, Josep Rius, numa conferência de imprensa em Barcelona.





O partido independentista Juntos pela Catalunha (JxCat), do ex-presidente do governo regional Carles Puigdemont, admitiu estar a negociar com o partido socialista (PSOE) de forma a viabilizar um governo de esquerda em Espanha.

O JxCat revelou que pode formar, com outros partidos independentistas catalães, "uma frente comum em Madrid" , afirmou o vice-presidente do JxCat, Josep Rius, numa conferência de imprensa em Barcelona.

Rius afirmou que o partido vai negociar com base em "dois grandes eixos, a autodeterminação [da Catalunha] e a amnistia" de independentistas envolvidos na tentativa de independência catalã de 2017.

Contudo, o político catalão acrescentou que o JxCat "não investirá Pedro Sánchez" como primeiro-ministro "a troco de nada".

O dirigente do JxCat afirmou que o partido não foi até agora contactado pelo PSOE para iniciar negociações e sublinhou que a iniciativa terá de partir dos socialistas, uma vez que são estes quem tem de convencer as outras forças a dar-lhes apoio no parlamento.

As eleições legislativas espanholas de domingo terminaram sem maiorias absolutas à esquerda e à direita, pelo que a investidura do novo governo ficou nas mãos de partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas, como já aconteceu na última legislatura.

