Harry Styles. Como a metamorfose de uma borboleta

Tal como uma lagarta que se transforma em borboleta, Harry Styles tem feito o seu caminho. De cabelo desarrumado, quase sempre exuberante e colorido, o artista tem conquistado os públicos de todos os cantos do mundo na turnê ‘Love on Tour’, este ano. Na terça-feira, com o Passeio Marítimo de Algés a rebentar pelas costuras, cantou a liberdade e o amor, como sempre o faz.





Não sabemos bem qual é o segredo para tamanho sucesso. Conhecemos as suas origens e a forma como, rapidamente, construiu o seu espaço na indústria musical. No entanto, chegar ao estatuto de uma das estrelas pop mais aclamadas do mundo aos 29 anos, não é para todos. Liberdade, cor, amor, igualdade, generosidade, interação. São palavras que condizem consigo e com os momentos que tem protagonizado ao longo da sua breve mas aclamada carreira.

Harry Styles tem mostrado também, ao longo do tempo, outras formas de uma estrela lidar com o seu público - cúmplice em pedidos de casamento e atento ao público, os seus concertos são marcados por momentos hilariantes onde o músico faz questão de abordar os fãs. O cantor já parou o concerto para ajudar uma grávida a ir à casa de banho, ajudando a escolher o nome do bebé; para consolar uma fã que havia terminado a relação há pouco tempo; assim como para ajudar um rapaz a libertar-se e assumir a sua homossexualidade.

Além de parar os concertos e tirar o fôlego a milhares de fãs que o veem como uma referência, Harry Styles pára literalmente o trânsito. O cantor esteve no Passeio Marítimo de Algés, na passada terça-feira, onde cantou para quase 60 mil pessoas, num concerto integrado na digressão ‘Love on Tour’ 2023. Na segunda-feira, a Polícia de Segurança Pública (PSP) montou um «dispositivo de segurança centrado na prevenção e proatividade», que resultou em condicionamentos de trânsito entre a manhã de terça-feira e a madrugada de quarta.

Os bilhetes para o concerto foram colocados à venda às 10 horas do dia 2 de setembro, esgotando pouco tempo depois. Os preços variaram entre os 81 e os 150 euros.

A ascensão da estrela

Foi em 2010 que o mundo ficou a conhecer o seu rosto e a sua voz. De sorriso fácil, mas olhar tímido, Harry Styles pisou o palco do programa de talentos britânico X Factor, sem desconfiar que, na altura, esse momento lhe mudaria a vida toda. Apesar de ter sido eliminado no fase do programa apelidado bootcamp, o jovem foi resgatado pelo jurado Simon Cowell que o juntou a outros quatro rapazes - Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson e Zayn Malik -, todos eles da mesma faixa etária, para competir na categoria ‘Grupos’. Aí nasceu a boys band One Direction - nome sugerido pelo próprio Harry -, grupo que viria a conquistar milhares de fãs por todo o mundo.

Em 2011, a banda lançava o seu single de estreia número um no Reino Unido, ‘What Makes You Beautiful’, e o seu primeiro álbum de estúdio, ‘Up All Night’. Seguiram-se quatro outros álbuns, e todos eles alcançaram o número 1 nas listas da Billboard 200. ‘Midnight Memories’ tornou-se o álbum mais vendido do mundo em 2013 e sua turnê ‘Where We Are Tour’ ainda hoje é a digressão com maior receitas de bilheteira conseguida por uma banda.

Em 2016, os membros do One Direction decidiram fazer o seu caminho individual, permitindo que Styles seguisse a carreira a solo. Nesse mesmo ano, o jovem assinou um contrato com a Columbia Records. Um ano depois lançou o seu álbum de estreia. A sua música tornou-se conhecida pelos seus elementos combinados de rock clássico, soft rock e pop, refletindo os muitos artistas pelos quais foi influenciado, incluindo os Rolling Stones, os Beatles, Pink Floyd, Fleetwood Mac , Harry Nilsson e Shania Twain. O seu segundo álbum, ‘Fine Line’, lançado em 2019, bateu recordes de vendas nos EUA. Além disso, a música ‘Watermelon Sugar’ ganhou o Grammy de melhor performance pop solo e o BRIT Award de single britânico do ano. ‘Harry’s House’, em 2022, também foi um sucesso comercial e de crítica. O álbum ganhou três Grammys, incluindo álbum do ano e melhor álbum pop vocal. Os críticos acreditam que ‘Harry’s House’ é o que acontece «quando Styles sai dos holofotes para viver sua vida».

