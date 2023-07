Exemplos de falta de bom senso…

1. Na sequência das notícias sobre eventuais práticas abusivas do PSD colocando funcionários partidários como assessores da Assembleia da República pagos por todos nós, aquilo que nunca ouvimos foram desmentidos. De resto, a argumentação teve diversos coloridos como (i) se todos os partidos fazem, por que razão só atacam o PSD e Rui Rio em particular? ou (ii) torna-se difícil distinguir entre os assessores partidários e os funcionários dos partidos porque as funções estão imbricadas, ou seja, é uma ‘área cinzenta’.

A partir daqui os partidos uniram-se (com exceção da IL e do Chega), seguramente por interesses comuns, a condenar a ação largamente excessiva e desnecessariamente mediática do Ministério Público, com o corolário da declaração de Augusto Santos Silva, ao referir que se praticou «um crime em direto». Ou seja, tomou-se ‘a nuvem por Juno’! Tudo isto é verdade, tudo isto aconteceu de facto e foi indiscutivelmente lamentável, mas não ilide a acusação de fundo.

O primeiro a ter razão foi Rui Rio, ao que dizem surpreendido por assistir à chegada da TVI antes dos agentes do Ministério Público e, depois, foi um espetáculo perfeitamente evitável, desnecessariamente vexante, pela ofensa à privacidade que qualquer cidadão merece, dada a prática corriqueira destas operações da PJ serem acompanhadas por diretos televisivos.

De tudo isto, uma conclusão me parece óbvia: faltou liderança nesta operação do Ministério Público, para além do mais elementar bom senso. Lucília Gago, entrevistada pela televisão sobre o tema, na qualidade de Procuradora-geral da República, foi, no mínimo, muito infeliz na sua intervenção, confirmando as saudades que Joana Marques Vidal deixou.

Dito isto, fica igualmente a sensação de que as queixas dos políticos têm um objetivo primordial: ‘dominar’ o Ministério Público, cada vez com mais intervenções, cada vez com mais investigações nos diversos setores da economia, também interferindo na esfera dos políticos, apenas porque há demasiados destes intervenientes que, afinal, se ‘põem a jeito’.

Como conclusão, parece indiscutível a necessidade de ser feita uma profunda reflexão dentro do Ministério Público, sobretudo terminando de vez com as fugas de informação para a imprensa, ávida de share. Contudo, não podemos esquecer o core da questão: há ou não abusos dos partidos, explorando a facilidade da colocação de funcionários como assessores parlamentares? Quantos assessores existem afinal por cada partido representado na Assembleia (e nas câmaras municipais)? Porque, justa ou injustamente, a ideia que perpassa é que existirá um regabofe, mas não faz mal porque os portugueses têm os ‘bolsos fundos’!

2. Alguém me explica a razão pela qual os conselheiros de António Costa o aconselharam a fazer um esclarecimento (que soou mais como mea culpa), através de um artigo no Observador, sobre se considerava ou não importante o tema da corrupção? É indiscutível que as suas declarações foram infelizes, proferidas num contexto de reunião de Verão. Mas, apenas isso, porque jamais o primeiro-ministro pensaria e muito menos admitiria que o tema não fosse de primordial importância! No entanto, este artigo, ao vir relançar o tema para a primeira página das notícias, apenas veio dar razão a todos aqueles que o criticaram.

Com tantos conselheiros tão bem pagos, teria sido bem mais útil se lhe tivessem sugerido que, como prova do mais elementar bom senso, obrigasse todos os membros do seu Governo a responderem ao tal famoso questionário sobre idoneidade, mesmo que, por causa disso, tivesse de fazer uma renovação governamental a ‘limpar’ todos os que, mais cedo ou mais tarde, pudessem vir a ‘chamuscar’ o Governo. Assim, deixou-se ficar a jeito, à espera de que ‘o céu lhe caísse em cima’. Por isto ou por aquilo vão 13 demissões e ninguém se pode regozijar por esse facto que reflete não só uma demasiada ligeireza na escolha dos governantes como gera uma aterradora perceção de que este Governo se auto-desgoverna.

3. A educação vai de mal a pior. Agora, o Presidente Marcelo acaba de promulgar, com acentuadas críticas, mais esta reforma promovida pelo Ministro (da Educação) João Costa, que deixa um legado de facilitismo com acentuados custos futuros na Sociedade portuguesa. Terminar com exames de Matemática (com exceção de quem queira avançar para a Universidade) e reduzir o número de exames para concluir o ensino secundário, revela enorme falta de bom senso, além de representar mais uma machadada na credibilidade da Educação.

Um primor esta aprovação do Conselho de Ministros que até irá deixar que sejam os alunos a escolher as áreas onde querem fazer dois exames (à exceção do português!). Como disse o Presidente Marcelo: quais os estudos ou exemplos existentes que suportam a excelência desta decisão? Seguramente não serão países socialistas onde o ensino é sempre levado muito a sério e existe elevada exigência, porque se reconhece a importância para a sociedade.

Mas o facilitismo não se fica por aqui, dado que os exames nacionais passam a valer apenas 25% da nota, para além de alterações no peso que cada disciplina para a média final. «Introduzimos um fator de ponderação em que as disciplinas trienais pontuam três vezes, as bienais pontuam duas vezes e as anuais pontuam uma vez», explicou o ministro da Educação. A sério, Sr. ministro? A sério, Dr. António Costa? Querem mesmo ficar ligados a estas políticas demagógicas a minar os alicerces educacionais?

P,S. - Parece evidente que, com as suas declarações intempestivas sobre a extinta CPI da TAP, Pedro Adão e Silva adquiriu um protagonismo político há muito ansiado. Falta saber se, realmente, foi um fogacho sem consequências ou se é sinal, como acredito, da sua vontade de entrar na corrida à liderança do PS, possivelmente com o beneplácito deste. Depois de recentes textos ou entrevistas, concertados ou não, de Medina, Sousa Pinto, Beleza e Assis, pelo menos, animam-se as eleições para a sucessão de Costa. Será que Pedro Nuno Santos vai mesmo ter opositor àquilo que julgava ser um passeio triunfal?

Os comentários estão desactivados.