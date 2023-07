Novos sismos nos Açores

Quatro abalos foram sentidos na Terceira e no Faial.





Os Açores continuam a registar vários sismos, na segunda-feira foram sentidos mais quatro abalos, nas ilhas Terceira e Faial, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Os abalos apresentaram magnitudes entre 2,1 e 3,4 na escala de Richter, este último foi registado às 21h12 locais (22h12 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 39 quilómetros a oeste de Capelo, na ilha do Faial.

Os três sismos na Terceira ocorreram às 18h41 locais (19h41 em Lisboa), com a magnitude de 2,1; pelas 20h12 locais (21h12 em Lisboa), com magnitude de magnitude 2,2; e pelas 20h13 (21h13 em Lisboa), com 2,4 de magnitude, e tiveram epicentro a cerca de quatro quilómetros a nordeste de Santa Bárbara.

