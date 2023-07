Grécia sob nova onda de calor

Uma nova onda de calor chega esta terça-feira à Grécia, com temperaturas máximas previstas de 44 graus, numa altura em que os incêndios continuam a fustigar partes das ilhas gregas de Rodes, Corfu e Eubeia, assim como a ilha italiana da Sicília.

Na capital, os termómetros devem chegar a 41 graus e no centro do país aos 44, segundo a previsão agência meteorológica nacional (EMY) grega.

Estas temperaturas vão manter-se na quarta-feira, antes de uma descida prevista de até cinco graus a partir de quinta-feira, acresenta a mesma fonte.

A Grécia está a passar por uma das ondas de calor mais longas dos últimos anos, de acordo com especialistas do EMY. A temperatura chegou a 46,4 graus Celsius em Gythio, na península do Peloponeso (sul), no domingo.

Os incêndios florestais no país causados pelas altas temperaturas já destruíram milhares de hectares de floresta e vegetação, mas não há registo de vítimas.

Os bombeiros ainda trabalham nas ilhas de Rodes, no mar Egeu (sudeste), Corfu, no mar Jónico (noroeste) e em Eubeia, uma grande ilha a leste de Atenas.

