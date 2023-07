Espanhóis dão saída de Gonçalo Ramos como certa

A saída de Gonçalo Ramos é dada como garantida neste mercado de verão, avança a imprensa espanhola.

Segundo os espanhóis, o Benfica pode aproveitar o facto do jogador estar valorizado por ter vencido o campeonato e ter estado no Mundial do Qatar.

Há rumores que dão conta do interesse do Paris Saint-Germain, possiblidade que ganha força com o impasse de Mbappé.

O efeito dominó causado pelas possíveis transferências de outros jogadores é apontado como outra das razões que deverão levar a que Gonçalo Ramos deixe a Luz e o Tottenham também poderá entrar na corrida pelo português.

Recorde-se que Gonçalo Ramos tem contrato com o Benfica até 2025 e uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

Os comentários estão desactivados.