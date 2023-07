Ovar, Terra de encantos, subaproveitada por autarcas e esquecida por governos

Por Fernando Camelo de Almeida

Hoje, escrevo sobre a minha Terra, o concelho de Ovar, um Município localizado no distrito de Aveiro a cerca de 40 Kms a norte de Aveiro e a sul do Porto. Tem, portanto, uma excelente localização e excelentes acessos, nomeadamente a A 29, a A1, a linha do Norte e o aeroporto do Porto a poucas dezenas de minutos de distância.

Tem cinco praias fantásticas banhadas pelo mar, Esmoriz, Cortegaça, Maceda, Furadouro e Torrão do Lameiro, tem a Ria que liga Ovar a Aveiro onde se praticam desportos náuticos, tem a floresta, a Barrinha de Esmoriz, o Parque do Buçaquinho, o Parque Urbano e vários cais junto à Ria como o Cais da Ribeira, o Cais do Puxadouro e o Cais da Tijosa onde se pode usufruir da beleza da vista e do contacto com a natureza.

É cidade museu do azulejo, onde se podem ver casas com bonitas fachadas em azulejo e visitar a oficina do azulejo onde se fazem recuperação de azulejos antigos e workshops de pintura, paralelamente, é oportuno e muito interessante conhecer outra tradição da freguesia de Esmoriz, a tanoaria e não podem deixar de observar a arte xávega que está em vias de extinção, mas o povo Vareiro quer mantê-la viva, a sua riqueza cultural também é assegurada por Grupos Folclóricos e outras colectividades muito activas.

Há ainda várias fontes e moinhos neste território que merecem uma visita, tal como o Museu de Ovar que tem um valioso espólio, o Museu Júlio Dinis ou o Museu Escolar Oliveira Lopes.

Tem um vasto património religioso, como são exemplo, as lindíssimas Capelas dos Passos, a Igreja Matriz de Ovar, a Igreja de Cortegaça e a Igreja de Válega conhecida como a mais bonita do País, isto para além das tradicionais Procissões Quaresmais.

Não se pode falar de Ovar, sem referir o seu majestoso Carnaval, um período único de festa que envolve toda a comunidade de forma entusiasmante e proporciona excelentes momentos a todos, sendo por essa razão considerado o melhor e maior Carnaval de Portugal.

Na gastronomia tem como ex-libris o famoso Pão de Ló de Ovar, que será a estrela de um evento gastronómico (Pão de Ló de Ovar abraça a tradição) que decorrerá a partir da próxima 5ª feira até domingo, num bonito e amplo jardim perto do centro da cidade e da estação ferroviária. Para além do Pão de Ló, há bons restaurantes de peixe junto às praias onde se pode degustar uma boa caldeirada de enguias e outros restaurantes igualmente bons com outras iguarias, não esquecendo os deliciosos rojões de Válega.

Ovar é uma Terra de gente boa e hospitaleira que vale a pena visitar e onde vale a pena viver para quem procura tranquilidade, também é um território geograficamente apetecível para a instalação de empresas.

Em suma, é um diamante por lapidar, tem um executivo na Camara que não aproveita o potencial à disposição, nem tem qualquer visão de futuro e como se não fosse suficiente, tem sido um Município completamente ignorado por sucessivos governos, exemplo disso é não ter um Serviço de Urgência no Hospital local e ter Unidades de Saúde encerradas, é a completa e incompreensível ausência de medidas no combate à Erosão Costeira ou o mau estado da linha do Norte no troço que atravessa o Município.

Ovar é mesmo uma Terra de encantos, que infelizmente tem sido subaproveitada pelos autarcas e completamente esquecida por governos.

Os comentários estão desactivados.