As autoridades de saúde do Algarve interditaram a banhos as praias de Quarteira e Vale do Lobo, em Loulé.

Em causa estarão os resultados verificados nas análises da água daquelas zonas balneares, que detetaram a presença de bactérias E.coli na água, acima dos valores de segurança.

A origem dos coliformes fecais é ainda desconhecida.

