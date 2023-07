Morreram cinco pessoas em tempestades no norte de Itália e incêndios no sul

Segundo as autoridades, esta situação poderá levar o Governo a declarar o estado de emergência nas regiões mais afetadas.





Até ao momento, cinco pessoas morreram em Itália após as violentas tempestades no Norte e de incêndios na Sicília.

Foram encontrados carbonizados os corpos de duas pessoas, de cerca de 70 anos, numa casa em chamas e uma mulher de 88 anos morreu perto de Palermo, informaram meios de comunicação social, na terça-feira à noite.

O sul do país tem registado uma vaga de calor, com 47,6°C na segunda-feira na Catânia, na Sicília, informou a proteção civil local.

O presidente da região siciliana, Renato Schifani, indicou que tenciona pedir ao Governo, na reunião de quarta-feira, que declare o estado de emergência na ilha mediterrânica.

"A Itália está a viver um dos dias mais complicados das últimas décadas: inundações, tornados e granizo gigante no Norte, calor abrasador e incêndios devastadores no Sul", disse o ministro da Proteção Civil, na terça-feira, através do Facebook.

"A perturbação climática que afeta o nosso país significa que todos temos de mudar a nossa atitude, sem qualquer álibi para ninguém", acrescentou Nello Musumeci.

No norte do país, duas pessoas morreram devido ao mau tempo.

