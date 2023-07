Fogo em Cascais deixou nove bombeiros feridos

A maioria da área do incêndio florestal em Cascais está com as chamas dominadas, segundo fonte da Proteção Civil, que adiantou que o fogo deixou 13 pessoas feridas, das quais nove são bombeiros.

"Cerca de 70% do perímetro do incêndio está já dominado, no entanto, ainda temos aqui longas horas de trabalho pela frente, no combate aos setores que ainda estão ativos e também em todo o trabalho de consolidação que tem de ser feito, para garantir que não há reativações", explicou o comandante do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa, Hugo Santos.

Nove operacionais sofreram ferimentos leves no combate às chamas, maioritariamente todos por "situações de exaustão"e quatro civis foram assistidos "por inalação de fumos", adiantou a mesma fonte.

Centenas de bombeiros participaram no combate ao incêndio, que deflagrou na terça-feira em Alcabideche, e que levou à retirada de cerca de 90 pessoas "por precaução".

