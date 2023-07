Encontrado com vida num poço jovem desaparecido em Vila Real

Esteve quatro dias no interior de um poço.





O jovem, de 21 anos, que desapareceu no sábado em Vila Real, foi encontrado vivo, esta quarta-feira, num poço.

As autoridades que estavam a realizar buscas na zona ouviram os gritos por socorro do jovem, que tinha sido visto pela última vez há quatro dias, segundo o Correio da Manhã.

Foi transportado para o hospital de Vila Real.

O jovem, imigrante na Suíça, passava férias em Portugal com a família e teria combinado encontrar-se com os amigos num café no sábado à noite, mas não chegou a aparecer.

