Diretora executiva do NatWest demitiu-se depois de polémica com conta de Farage

A diretora confessou ter cometido um "sério erro de julgamento" por discutir o encerramento da conta de Farage no Coutts Bank, parte do grupo NatWest, com um jornalista da BBC.





Alison Rose, diretora executiva do NatWest, um dos maiores bancos da Grã-Bretanha, demitiu-se após uma polémica relacionada com o encerramento de uma conta bancária do antigo líder do Partido da Independência do Reino Unido (UKIP) Nigel Farage.

A diretora confessou ter cometido um "sério erro de julgamento" por discutir o encerramento da conta de Farage no Coutts Bank, parte do grupo NatWest, com um jornalista da BBC.

Num comunicado divulgado, esta quarta-feira, horas depois de ter expressado total confiança na responsável, o banco acabou por dizer que Alison Rose saiu "por mútuo acordo".

A responsável foi criticada por ter sido identificada como a fonte de informações incorretas divulgadas por um jornalista da BBC sobre a conta de Farage, com a emissora pública a ser forçada a pedir desculpa pelas informações incorretas divulgadas.

Segundo a BBC, a conta tinha sido encerrada porque Farage não atendeu à exigência de riqueza do banco -- ter um empréstimo de um milhão de libras (1,1 MEuro) no Coutts.

Quando o caso veio a público, Farage confessou que não sabia porque é que a conta tinha sido encerrada, mas depois disse ter tido acesso a um documento que questionava a sua adequação como cliente do Coutts.

O documento expressava preocupação com as suas opiniões políticas e avaliava o risco relativo à sua reputação caso o mantivesse Farage como cliente.

Os comentários estão desactivados.