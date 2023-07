Taiwan simula ataque chinês no principal aeroporto

Taiwan realizou um exercício militar no aeroporto internacional de Taoyuan, que serve a capital Taipé, simulando um ataque de tropas da República Popular da China.

Esta iniciativa, a primeira simulação que acontece deste estilo, integra a semana de exercícios anuais 'Han Kuang' (Glória de Han), que este ano incluem a proteção de aeroportos civis, numa altura em que Pequim intensifica a pressão militar e política sobre a ilha.

O tráfego aéreo foi interrompido durante aproximadamente meia hora enquanto dezenas de soldados lutavam contra "inimigos" que chegavam em helicópteros de ataque à pista do aeroporto.

A polícia e os bombeiros do aeroporto fizeram parte desta operação que, segundo o Governo, visa combinar forças civis e militares para proteger infraestruturas críticas.

"Devemos partir do conceito de 'defender a sociedade como um todo', integrar e utilizar os recursos do exército, do Governo central, dos governos locais e dos setores civis, e coordenar todas as unidades para que trabalhem em conjunto", afirmou a Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen.

