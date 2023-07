Century21 Portugal. Faturação aumenta 12% do primeiro para o segundo trimestre

A Century 21 Portugal registou uma faturação superior a 41,5 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, menos 9% do que os 45,8 milhões de euros registados em igual período do ano anterior. Já o volume de negócios em que a rede esteve envolvida - incluindo a partilha de transações com outros operadores - superou os 1 713 milhões de euros no primeiro semestre de 2023, numa ligeira descida de 5% em comparação com os 1 807 milhões de euros do período homólogo, no ano anterior.

Contudo, na comparação entre o primeiro e o segundo trimestre do ano, a rede Century 21 Portugal registou crescimentos em todos os indicadores de operação, com a faturação a disparar 12% dos 19,5 milhões de euros para os 21,9 milhões de euros, o volume de negócios mediados a subir 9% dos 821,5 mil euros para os 891,7 mil euros, as transações de venda a aumentarem 3% e as operações de arrendamento a recuperarem 0,3%.

“Estes indicadores indiciam um movimento de retoma no mercado imobiliário residencial, que continua a registar níveis bastante elevados de procura de soluções habitacionais, que contrastam com uma escassez de imóveis cada vez mais acentuada e uma oferta ainda mais desajustada da capacidade financeira dos portugueses”, diz a Century21 que acrescenta que, nos primeiros seis meses do ano, “os principais indicadores de atividade da Century 21 Portugal refletem o impacto da atual conjuntura macroeconómica - aumento das taxas de juro, inflação, vulnerabilidade da confiança dos consumidores, contexto geopolítico e níveis elevados de incerteza, em termos globais” e que “este contexto influencia diretamente o mercado imobiliário residencial e aumenta os desafios no acesso à habitação, a nível nacional”.

Ricardo Sousa, CEO da Century 21 Portugal, salienta que “os resultados dos primeiros seis meses de 2023 foram mais positivos do que tínhamos estimado, sobretudo, pela evolução positiva dos principais indicadores de operação já no segundo trimestre”, explicando que “a principal razão da quebra de vendas é a subida das taxas de juro, que está a diminuir significativamente o poder de compra dos portugueses. Consequentemente, a diminuição do valor dos imóveis que os portugueses podem adquirir face à nova realidade das taxas de juro, conjugada com uma oferta de soluções habitacionais cada vez mais desadequada para o poder de compra da procura das famílias portuguesas, resulta numa inevitável redução do número de transações”.

Os dados mostram que as tipologias de imóveis mais procuradas pelas famílias portuguesas continuam a ser os T2 e T3. Entre janeiro e junho deste ano, a rede imobiliária realizou 8 402 transações de venda, menos 1402 do que em igual semestre do ano anterior. Contudo, nos primeiros seis meses do ano, o valor médio dos imóveis transacionados na rede Century 21 Portugal aumentou 10,7% para os 203 829 euros, face à média de 184 192 euros registados no mesmo período do ano passado.

A imobiliária destaca que “apesar dos desafios do atual contexto económico, o valor de venda de habitações manteve uma trajetória ascendente, a nível nacional, condicionado pela oferta disponível no mercado que se concentra nos segmentos médio alto e alto. Quando se analisa este indicador por trimestre, verifica-se que o valor médio dos imóveis entre janeiro e março se situava nos 198 531 euros, enquanto nos meses de abril, maio e junho, os imóveis foram transacionados por um valor médio de 209 128 euros”.

O CEO da Century21 Portugal avança que “a enorme escassez de imóveis começa a criar efeitos paradoxais no mercado, como o aumento crescente do preço médio dos imóveis para níveis já incomportáveis para a maioria das famílias portuguesas. Se analisarmos apenas o que se verifica com o segmento de apartamentos, que é a solução habitacional mais procurada no mercado nacional, constatamos que o valor médio dos apartamentos transacionados na rede Century 21 Portugal rondou os 209 mil euros no primeiro trimestre e cerca de 215 mil euros no segundo trimestre”.

E continua: “Ao comparar os dados sobre imóveis em venda disponibilizados pelo Confidencial Imobiliário, constata-se que em Lisboa, por exemplo, o valor dos apartamentos em oferta no mercado se fixava nos 677,8 mil euros, no segundo trimestre de 2023. Já no Porto, o valor médio dos apartamentos em venda situava-se nos 447,2 mil euros, enquanto que em Leiria esse valor superava os 260 mil euros, em Coimbra os 276,4 mil euros e no Algarve o valor médio dos apartamentos disponíveis para venda atingia os 451,2 mil euros”.

Quanto ao segmento de arrendamento, no primeiro semestre deste ano foram realizadas 2 285 transações, apenas menos 75 do que no mesmo período do ano passado. Porém, os valores médios de arrendamento dispararam 13,6% face aos 992 euros registados no primeiro semestre de 2022 e fixaram a média nacional nos 1 127 euros. No Concelho de Lisboa, a subida do valor médio de arrendamento foi ainda mais acentuada, com a renda média a aumentar cerca de 15% para os 1 463 euros.

No que diz respeito ao segmento internacional, entre janeiro e junho, o peso das transações do segmento nacional na operação da Century 21 Portugal atingiu os 85%, enquanto o segmento internacional representou 15% do volume das transações efetuadas.

Ao longo do primeiro semestre deste ano, na rede Century 21 Portugal foram efetuadas 1260 transações de clientes internacionais, o que revela uma evolução negativa de 28% relativamente às 1764 efetuadas no período homólogo do ano anterior. Ainda assim, a procura de clientes internacionais manteve-se dinâmica, principalmente entre os norte americanos que representaram quase 5% do total das transações realizadas.

A seguir aos EUA, que lideraram destacadamente o segmento internacional, seguiram-se clientes de países como França, Reino Unido, Brasil e Espanha.

"Esta redução do número de transações internacionais foi influenciada pela percepção, gerada no exterior, de instabilidade legislativa, decorrente do debate público e das medidas do programa Mais Habitação. Outro fator determinante passa também pela falta de oferta de imóveis abaixo de 400 mil euros nas regiões com maior concentração da procura internacional", explica.

