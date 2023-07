Um sismo de magnitude 2.5 na escala de Richter foi registado esta quarta-feira a cerca de 25 quilómetros a sul-sudeste do Cabo de São Vicente, no sul do país.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o abalo foi registado às 9h05, junto a Sagres.

Não há registo de estragos ou até ferimentos.

