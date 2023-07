Al Hilal vai a Paris com 700 milhões para Mbappé

O Al Hilal vai enviar uma delegação para Paris, nas próximas horas para tentar a contratação de Mbappé ao PSG, depois do clube ter aceitado os 300 milhões de euros pelo jogador.

O jovem francês não está na digressão do PSG no Japão, mas fontes próximas do jogador, segundo Fabrizio Romano, acreditam que a estrela quer continuar na Europa.

Os sauditas vão oferecer um salário de 200 milhões de euros limpos a Mbappé, mas o valor vai chegar aos 700 milhões, incluindo acordos comerciais, avança o L’ Équipe.

O contrato terá a duração de um ano, será válido até ao verão de 2024, altura em que poderá ir para o Real Madrid.

