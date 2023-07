Lançada moeda de cinco euros de homenagem a Zeca Afonso

O Banco de Portugal vai colocar em circulação no dia 2 de agosto uma moeda de coleção, com valor facial de 5 euros, designada José Afonso.

A moeda está integrada na série Músicos Portugueses.

No anverso:

Na metade superior, a representação de uma mão a tocar guitarra;

Na orla inferior esquerda, as legendas “2023” e “José Afonso”;

Na orla inferior direita, a legenda “Portugal” e o valor facial;

Ao centro, também na orla inferior, um escudete do escudo nacional.

No reverso:

No campo central, a representação do perfil do cantautor José Afonso;

Na orla inferior esquerda, a legenda “Casa da Moeda” e a indicação do autor.

A distribuição ao público será efetuada por intermédio das instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional — Casa da Moeda. A circulação está limitada a 30 mil unidades.

