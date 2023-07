Portugal vence Vietname por 2-0

A seleção portuguesa feminina venceu esta quinta-feira o Vietname por 2-0, no seu segundo jogo do Mundial de Futebol, em Hamilton, na Nova Zelândia.

Portugal inaugurou o marcador com um golo de Telma Encarnação aos 7 minutos. Aos 21, Kika Nazareth fez o 2-0.

A seleção, com uma vitória e uma derrota, terá agora de vencer o jogo mais difícil desta fase de grupos. As portuguesas vão defrontar as norte-americanas, bicampeãs em título, no dia 1 de agosto.

