Kim Jong-un apresenta novos 'drones' e mísseis

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, apresentou ao ministro da Defesa russo, Serguei Shoigou, as armas mais avançadas do país, nomeadamente, mísseis balísticos intercontinentais e novos 'drones' militares, informaram, esta quinta-feira, meios de comunicação social estatais locais.

Através de várias imagens publicadas, Kim acompanha o ministro russo através de uma vasta exposição de defesa, na qual foi possível observarem os mísseis nucleares de Pyongyang.

As delegações da Rússia e China, que se encontram na Coreia do Norte desde quarta-feira, são os primeiros visitantes estrangeiros conhecidos em Pyongyang, depois do encerramento das fronteiras em 2020, devido à pandemia da covid-19.

Estas visitas acontecem a propósito do 70.º aniversário da assinatura do armistício da Guerra da Coreia, a 27 de julho de 1953, que pôs fim aos combates, iniciados em 1950, comemorado no Norte como o Dia da Vitória.

A Rússia, aliada histórica da Coreia do Norte, é um dos poucos países com os quais Pyongyang mantém relações amistosas.

