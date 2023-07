Impedida a entrada em Portugal de mais de 75 pessoas

Controlo das fronteiras foi reposto no sábado, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.





As autoridades portuguesas já controlaram mais de 444 mil entradas no país, desde o início de reposição do controlo documental nas fronteiras no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

Segundo dados do Sistema de Segurança Interna, na quarta-feira foram controladas 20.650 pessoas nas fronteiras terrestres, 67 mil passageiros nas fronteiras aéreas e 24.674 passageiros e tripulantes nas fronteiras marítimas.

Até ao momento, mais de 70 pessoas foram impedidas de entrar, na sequência do controlo documental nas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas. Das 76 pessoas, 47 tentavam chegar a Portugal por via terrestre e 29 por via aérea.

Só na terça-feira, o SEF controlou mais de 65 mil passageiros nas fronteiras aéreas, a esmagadora maioria com origem fora do Espaço Schengen.

