Detido jovem que incendiou quarto num prédio no Porto

A Polícia Judiciária deteve um jovem, de 23 anos, suspeito de ter ateado fogo ao quarto onde vivia num quinto andar, no Porto, há uma semana.

O incêndio foi provocado com recurso a chama direta no quarto ocupado pelo suspeito, situado no 5.º andar de um prédio, provocando graves danos na fração atingida e colocando em perigo todo o edifício e as pessoas que nele habitavam”, lê-se no comunicado da PJ.

“Não se encontra devidamente esclarecida a motivação do suspeito, mas são-lhe conhecidos antecedentes pela prática de crime da mesma natureza, o que faz recear a repetição de novos episódios”, acrescentam as autoridades.

O detido será presente a juiz para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.

