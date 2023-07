Visita do Papa a Fátima contará com centenas de operacionais da Proteção Civil

A visita do Papa Francisco ao santuário de Fátima, na sequência da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai contar com centenas de operacionais da Proteção Civil.

“Estamos a falar de, aproximadamente, entre 250 e 300 operacionais, no dia 04 e no dia 05. Será o expoente máximo", afirmou David Lobato, responsável do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, em declarações aos jornalistas, acrescentando que, no que toca às viaturas, estas poderão chegar entre as 40 e 50, como ambulâncias, veículos de transporte, motos e veículos de combate a incêndio.

É no dia 2 de agosto que o chefe da Igreja Católica chega a Portugal, sendo que a visitaao Santuário de Fátima, que durará duas horas, está agendada para dia 5.

Os comentários estão desactivados.