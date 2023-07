BCP. Lucro dispara para 423,2 milhões no primeiro semestre

Na atividade em Portugal, o resultado líquido ascendeu a 353,7 milhões de euros no primeiro semestre de 2023, situando-se bastante acima dos 162,2 milhões de euros alcançados no mesmo período do ano anterior.





O banco liderado por Miguel Maya registou lucros de 423,2 milhões de euros no primeiro semestre do ano, uma subida de 580% em relação ao mesmo período do ano passado, o que levou o CEO a admitir que «o ano está a correr muito bem», acenando com o «trabalho de preparação para o futuro».

Na atividade em Portugal, o resultado líquido ascendeu a 353,7 milhões de euros no primeiro semestre de 2023, situando-se bastante acima dos 162,2 milhões de euros alcançados no mesmo período do ano anterior, refletindo sobretudo o aumento de 39,6% dos proveitos core, de 707,7 milhões de euros, para 987,8 milhões de euros.

A margem financeira (diferença entre os juros pagos nos depósitos e os juros cobrados nos depósitos) somou quase 40% para 1.374,4 milhões de euros, à boleia da subida das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE).

O banco adianta que ainda sofre com os efeitos relacionados com o Bank Millennium na Polónia, em que no primeiro semestre foram registados encargos de 399,1 milhões associados à carteira de créditos hipotecários em francos suíços, dos quais provisões de 331,6 milhões de provisionamento decorrentes da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Em Portugal, os recursos de clientes (sobretudo depósitos) caíram 1,38% para 66,04 mil milhões de euros no final de junho. Em relação ao crédito, a carteira de empréstimos contraiu 1,7 % em Portugal para 39,9 mil milhões e 0,3% nas operações internacionais para 18 mil milhões.

De acordo com Miguel Maya, há mais de 700 clientes a beneficiarem da bonificação dos juros do crédito da casa, sendo que a bonificação média ronda os 37 euros. Em relação às reestruturações revela que há mais de nove mil créditos reestruturados e mais de 1.800 foram feitos ao abrigo das novas regras do Governo. «Tivemos uma preocupação de analisar a situação de todos os clientes. Olhando para o todo não há nenhum problema, olhando para cada caso há problemas», salientou.

