Um incêndio florestal de grandes dimensões está a lavrar em Arouca, avança o Jornal de Notícias.

O alerta foi dado às 18h15.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, as chamas deflagraram às 18h15 horas e continuam a consumir floresta, na União das freguesias de Canelas e Espiunca, em Arouca.

No local estão 69 bombeiros, 15 carros e quatro meios aéreos para combater o fogo.

