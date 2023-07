Jovem morre em acidente em Paços de Ferreira

Um despiste em Arreigada, Paços de Ferreira, provou na madrugada desta sexta-feira a morte de um jovem de 21 anos.

O outro condutor, outro jovem, de 20 anos, ficou gravemente ferido e foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, escreve o Jornal de Notícias.

O acidente aconteceu por volta das 5h00, na EN 2019, na Rua da Memória. A viatura entrou em despiste e bateu contra a base, em betão, de um painel publicitário de uma pastelaria, com o óbito da vítima mortal ter sido declarado no local.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, equipas da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e do Hospital de São João no Porto, assim como a de suporte imediato de vida de Santo Tirso.

