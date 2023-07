Novo Banco. Lucros sobem 39,9% até junho para 373 milhões

O novobanco conseguiu um resultado líquido de 373,2 milhões de euros no primeiro semestre do ano, um valor que significa um crescimento de 39,9% (mais 106,5 milhões) face a igual período do ano passado. E diz que o valor é “demonstrativo da evolução sustentada do negócio e da capacidade de geração de receita e de capital”.

Já a margem financeira totalizou os 534 milhões de euros, “reflexo da melhoria da taxa de juro média dos ativos e de um menor aumento do custo dos recursos financeiros”.

Já as comissões de serviços a clientes ascenderam a 145,5 milhões de euros e os custos operativos alcançara, os 225,1 milhões de euros, um crescimento homólogo de 7,8%, “reflexo da inflação e do continuado investimento na otimização e simplificação da organização”.

O produto bancário comercial cresceu mais de 62% e ascendeu a 669,4 milhões de euros, “num ambiente favorável de taxas de juro”. E o novobanco diz que “este desempenho mais que compensou o efeito da inflação e do investimento na melhoria dos processos do banco”.

“Apresentamos mais um período de forte desempenho comercial e financeiro, com um crescimento contínuo do negócio, sólidos rácios de liquidez e uma sustentada geração de capital”, diz Mark Bourke, CEO do banco, acrescentando que o “novobanco continua a superar as expectativas, reforçando a sua posição como um banco sólido e independente”.

