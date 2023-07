Vulcão na Rússia lança cinzas a oito mil metros de altura

O vulcão Shiveluch, que está localizado na península de Kamchata, no extremo leste da Rússia, começou esta sexta-feira a lançar uma coluna de cinzas.

"A nuvem de cinzas está a deslocar-se para leste, em direção ao Golfo de Kamchatka", referiu o Serviço de Emergências local num comunicado, citado pela agência de notícias Interfax, acrescentando que as cinzas chegaram aos oito mil metros acima do nível do mar.

Não existem povoações naquela zona nem turistas.

O vulcão está em erupção desde 11 de abril, quando lançou outra coluna de cinzas, atingindo, dessa vez, uma altura de 20 mil metros.

