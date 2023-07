Diogo Ribeiro fora da final dos Mundiais de natação

Diogo Ribeiro falhou, esta sexta-feira, a qualificação para as finais dos 100 metros mariposa e 50 metros livres do campeonato do Mundo de natação.

Nas meias-finais dos 100 mariposa, o atleta fez 51,54 segundos, um tempo inferior ao conseguido na eliminatória, mas não conseguiu um lugar na final, tendo ficado em 13.º, a 01,01 do mais rápido, o norte-americano Dare Rose (50,53).

Depois de ter nadado a eliminatória em 22,05 segundos, o nadador do Benfica cronometrou 22,03 nas meias-finais, conseguindo o 13.º tempo e ficando fora da final, para a qual o apuramento fechou nos 21,88.

