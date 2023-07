Capturado homem que fugiu da prisão no Funchal

O homem que fugiu na quinta-feira do Estabelecimento Prisional do Funchal foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) ao final do dia, informou esta sexta-feira o comando regional da Madeira.

A PSP explicou em comunicado que efetuou a detenção em flagrante delito de um homem de 29 anos, natural e residente no Funchal, pelo crime de evasão.

Segundo a comunicação formal do Estabelecimento Prisional do Funchal (EPF), a fuga do recluso ocorreu pelas 9h de quinta-feira, tendo a sua captura acontecido às 22h do mesmo dia.

O homem foi preso em dezembro de 2022 e estava no EPF “a aguardar julgamento pelos crimes de roubo e extorsão”.

“Foram desenvolvidas diligências policiais por parte da Divisão Policial do Funchal, tendo em vista a sua sinalização, detenção e recondução ao estabelecimento prisional”, refere a PSP no comunicado.

Acrescenta ainda que foram efetuadas ações de patrulhamento nas zonas habitualmente frequentadas pelo detido, tendo este sido visto às 21h20, na zona da Penteada.

O homem já tinha trocado de roupa e “encetou uma nova fuga para o interior de uma quinta ali existente”, mas com reforço policial imediato foi desencadeada uma operação de busca que culminou na sua captura.

