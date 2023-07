Ministro grego da Proteção Civil demite-se após tirar férias durante graves incêndios

Nas últimas duas semanas, a Grécia tem-se debatido com grandes incêndios, alimentados por ventos fortes e temperaturas muito elevadas.





O ministro grego da Proteção Civil, Notis Mitarakis, demitiu-se esta sexta-feira "por razões pessoais", anunciou o gabinete do primeiro-ministro.

Segundo fontes do gabinete do primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, a demissão está relacionada com o facto de Mitarakis ter estado de férias nos últimos dias, enquanto a Grécia estava a ser fustigada por incêndios.

O anúncio surge um mês após as eleições legislativas no país e o regresso ao poder do partido conservador Nova Democracia, de Mitsotakis.

Nas últimas duas semanas, a Grécia tem-se debatido com grandes incêndios, alimentados por ventos fortes e temperaturas muito elevadas.

Os bombeiros conseguiram controlar os incêndios florestais no centro do país e nas ilhas de Rodes, Corfu e Eubeia, que destruíram dezenas de milhares de hectares de floresta desde a semana passada, informaram hoje as autoridades gregas.

Os comentários estão desactivados.