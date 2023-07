Estão por todo o lado: E agora veio mais a Inteligência Artificial!

Por Francisca De Magalhães Barros, Pintora

Desde que estou a combater os abusos sexuais de menores através da petição europeia Justice Initiative, dei conta da realidade muito mais negra que são as táticas dos predadores sexuais para aliciar as crianças por toda a parte. Acabou de sair um artigo no The Guardian: basicamente diz que a inteligência artificial alimenta ainda mais a epidemia de abuso sexual infantil, alertou a maior agência britânica de abuso sexual infantil, afirmando que 1 em cada 50 homens representa um risco para as crianças. Outro dos artigos que saiu foi que a Meta e mais concretamente o Instagram é uma porta de entrada para aliciamento, vídeos e prestadores que se infiltram na própria rede social para arranjar milhões de imagens de crianças que podem ser depois manipuladas. Segundo a Sapo24: «Grandes redes de contas, com a aparência de serem utilizadas por menores, publicitam abertamente material de abuso sexual infantil para venda», disseram pesquisadores do Centro de Política Cibernética da prestigiada universidade do Vale do Silício.

«O Instagram é atualmente a plataforma mais importante para estas redes devido às características. O algoritmo ajuda na como recomendação do conteúdo e as mensagens diretas ajudam a conectar compradores e vendedores», acrescentaram.

Segundo o Wall Street Journal: «uma simples busca de palavras-chave explícitas sobre o tema leva a contas que usam essas hashtags para oferecer conteúdo com abuso sexual de menores».

Portanto muito do meu trabalho tem passado também pela sensibilização, na comunidade para não exporem os vossos filhos nas redes sociais. Isso pode custar-lhes toda a infância.

Não só isso, como o perigo dos próprios empregos diários, dos parques, dos truques, das escolas, das igrejas e os abusos que ocorrem dentro das próprias casas.

Parece que nenhum lugar é seguro para ser criança.

No entanto, existem as pessoas que lutam no dia a dia para que esta realidade se torne cada vez menos epidémica e real.

São criados estudos para ver como as crianças por muito que conversemos com elas ainda são manipuladas pelos predadores sexuais. Como um estudo norte americano mostrou: crianças no parque aliciadas por um cão bebé, em que o homem que realizava o estudo perguntava se as mesmas falavam com ele. Não só falavam, como todas as crianças iam pela mão, para o choque das suas mães! Portanto, por todas estas informações, pelo cuidado com os vossos filhos, pelos sobreviventes destas terríveis situações: Protejam a imagem, o respeito e a segurança dos vossos filhos e advoguem para que os outros façam o mesmo! Não deixem de assinar a petição europeia: Justice Initiative, podem encontrar no meu Instagram, no Instagram da Justice Initiative Portugal ou da página do Instituto de Apoio à Criança.

