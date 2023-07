Outra nota curiosa é a das críticas, e bem, ao Vox, de que é um partido antidemocrático e que o PP se queria aliar a esses ‘fascistas’. Mas o mesmo já não se aplica ao PSOE que admite fazer coligações com partidos que têm as mãos cheias de sangue, no seu combate independentista, quer basco como catalão.





As preocupações com a segurança do Papa, e da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em si, são inevitáveis e parece que a coordenação entre as secretas portuguesas e as suas congéneres está a dar resultados, mas há, obviamente, situações que foram deixadas para trás e que dificultaram a vida aos operacionais. Para se ter uma ideia da complexidade do que está em jogo, os jovens voluntários, entre 20 a 30 mil, não poderão andar em todos os locais onde se realizará a JMJ, estando alguns proibidos de se aproximarem de Sua Santidade. Se isto não é um sinal do que está em causa, então vivemos todos no país da Alice e das maravilhas.

Todos esperam que tudo vá correr bem, mas já se sabe que grupos radicais europeus querem vir a Lisboa fazer estragos, isto é: querem a atenção dos media para darem a conhecer ao mundo as suas reivindicações. O que significa que o controlo, mesmo viário, será bastante apertado para quem andar nas imediações das visitas papais. Uma boa notícia é que não há, para já, ameaças de fundamentalistas islâmicos, embora as declarações de alguns membros moderados dessas comunidades tenham deixado as autoridades policiais mais preocupadas. É preciso não esquecer que na última visita do Papa a Fátima, o chefe máximo da Igreja Católica teve de ser retirado do altar devido a ameaças de fundamentalistas islâmicos que foram expulsos do local.

Independentemente das questões de segurança, e acredita-se que as autoridades portuguesas estão bastante bem informadas, a JMJ vai ser um acontecimento que marcará muita gente pela positiva. Muitos jovens que estiveram noutras Jornadas assim o confirmam. Lisboa e o país não podiam perder uma oportunidade destas. E se há mega-encontros de tudo e de nada, qual a razão para a Igreja não ter o seu ‘Campeonato do Mundo’ em Portugal? Segundo os estudos económicos, o país irá ganhar muito dinheiro com a JMJ, e muitos jovens acabarão por voltar se tudo correr bem e se levarem daqui uma boa imagem.

Mudando de assunto, achei extraordinário muitas das leituras que se fizeram sobre as eleições espanholas. Basicamente, o resultado das urnas já não tem qualquer interesse, pois o que importa são as expectativas que existiam. OPSOE perdeu, mas como se falava numa possível maioria absoluta do PP, os socialistas acabaram por ser os vencedores para muitos dos comentadores. É extraordinário que um partido, o PP, passe de 16,7% para 33,1% e não seja declarado vencedor, porque o PSOE chegou aos 31,7%!

E não tem nada a ver com esquerda e direita, é apenas facciosismo de quem olha para os resultados. Outra nota curiosa é a das críticas, e bem, ao Vox, de que é um partido antidemocrático e que o PP se queria aliar a esses ‘fascistas’. Mas o mesmo já não se aplica ao PSOE que admite fazer coligações com partidos que têm as mãos cheias de sangue, no seu combate independentista, quer basco como catalão.

Continuando a mudar de assunto, o que dizer do ministro João Cravinho? Será que se mantém no cargo porque Marcelo Rebelo de Sousa nem o pode ver ao pé e António Costa não quer ceder às pretensões do Presidente daRepública? Nem está em causa a honestidade do ministro dos Negócios Estrangeiros, mas é estranho que esteja rodeado de pessoas tão suspeitas em negócios muito duvidosos.



P.S. Voltando à JMJ, estou bastante curioso para ver o encontro entre os carismáticos católicos e os evangélicos noEstádio da Luz. Vai ser só braços no ar e linguajares impercetíveis. A fé, pelos vistos, também se faz disso.

vitor.rainho@nascerdosol.pt

Os comentários estão desactivados.