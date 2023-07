Jovem com dedos parcialmente esmagados em obra no Estoril

Um jovem de 23 anos ficou com os dedos parcialmente esmagados, num acidente de trabalho numa obra na Rua do Lido, no Monte do Estoril, avança o Correio da Manhã.

Segundo fontes oficiais dos Bombeiros, na tarde de sexta-feira, o jovem encontrava-se a realizar trabalhos de remoção de terras, quando a retroescavadora tombou e acabou por esmagar as extremidades dos seus dedos.

A vítima foi transportada para o Hospital de Cascais e depois foi transferido para o Hospital S. Francisco Xavier.

Os comentários estão desactivados.